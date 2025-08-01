Правительство Финляндии пока не готовится признать палестинское государство

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство в вопросе о признании Палестины государством будет продвигать модель двух государств: Израиля и Палестины.

"Финляндия продолжит движение к модели двух государств. Но на данном этапе правительство не готовит предложение о признании Палестины", - заявил он на пресс-конференции.

Этот вопрос будет подготовлен правительством во взаимодействии с президентом к сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре.

"Признание можно дать лишь однажды, и это нужно сделать тогда, когда оно действительно имеет значение. Просто символическое признание не решит эту проблему. Модель двух государств будет реализована, когда все западные и арабские страны обязуются поддерживать существование как палестинского, так и израильского государств", - заявил Орпо.

"Самое главное для Финляндии - чтобы помощь дошла до мирных жителей Газы, ситуация ужасная. Заложники должны быть освобождены, а война должна прекратиться", - подчеркнул он.

Вопрос о признании Палестины привел к острым разногласиям в правительстве Финляндии, некоторые СМИ даже заявляют о возможном распаде коалиции. Так, правящие Христианско-демократическая партия и партия "Истинные финны" высказываются против признания Палестины.

31 июля президент Александр Стубб заявил агентству STT, что готов принять предложение правительства о признании палестинского государства, если получит такое предложение. Он выразил надежду, что Финляндия признает Палестину, но отказался комментировать внутренние конфликты в правительстве по этому вопросу.

По его словам, "ближайшие несколько недель обязательно покажут, сможет ли правительство сделать такое предложение президенту".