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Госсекретарь США назвал переговоры Уиткоффа в Москве "хорошим днем"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил результаты переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве, отметив прогресс в украинском урегулировании.

"Сегодня был хороший день, но предстоит еще много работы", - сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.

"Мы определенно стали ближе (к урегулированию - ИФ), чем были вчера", - добавил он.

По его словам, "возможно, впервые с того момента, как эта администрация начала работу, у нас есть конкретные примеры вещей, которые Россия требует для прекращения войны".

Он отметил, что теперь предстоит понять, как можно сблизить позиции Киева и Москвы.

Марко Рубио США Стив Уиткофф Москва
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