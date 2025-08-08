Казахстан обсуждает условия экспортного кредита для строительства первой АЭС с российскими банками

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Казахстанская сторона обсуждает условия привлечения экспортного финансирования для строительства своей первой АЭС с российскими фининститутами, сообщил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" (КАЭС) Ернат Бердигулов.

"Рассматривается привлечение межгосударственного экспортного кредита. Условия данного экспортного кредита в настоящее время обсуждаются с российскими банками", - сказал Бердигулов на церемонии начала буровых работ для строительства АЭС.

В пятницу, 8 августа, близ села Улкен Алматинской области специалисты Инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте будущего строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

Инженерно-изыскательные работы и анализ полученных данных займут порядка 18 месяцев.

Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пробурено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.

"Росатом" построит первую АЭС в Казахстане. Российская компания подписала с Казахстаном "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Для строительства первой АЭС в Казахстане, по данным Агентства по атомной энергии, потребуется $14-15 млрд инвестиций, данная сумма может быть пересмотрена после инженерно-изыскательных работ. Еще $1 млрд потребуется для строительства прилегающей инфраструктуры и социальных объектов рядом с АЭС.

Всего в рамках проекта ядерного кластера в стране предполагается построить три АЭС. В правительстве заявляли, что вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).