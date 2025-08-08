Поиск

Казахстан обсуждает условия экспортного кредита для строительства первой АЭС с российскими банками

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Казахстанская сторона обсуждает условия привлечения экспортного финансирования для строительства своей первой АЭС с российскими фининститутами, сообщил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные энергетические станции" (КАЭС) Ернат Бердигулов.

"Рассматривается привлечение межгосударственного экспортного кредита. Условия данного экспортного кредита в настоящее время обсуждаются с российскими банками", - сказал Бердигулов на церемонии начала буровых работ для строительства АЭС.

В пятницу, 8 августа, близ села Улкен Алматинской области специалисты Инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте будущего строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

Инженерно-изыскательные работы и анализ полученных данных займут порядка 18 месяцев.

Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пробурено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.

"Росатом" построит первую АЭС в Казахстане. Российская компания подписала с Казахстаном "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Для строительства первой АЭС в Казахстане, по данным Агентства по атомной энергии, потребуется $14-15 млрд инвестиций, данная сумма может быть пересмотрена после инженерно-изыскательных работ. Еще $1 млрд потребуется для строительства прилегающей инфраструктуры и социальных объектов рядом с АЭС.

Всего в рамках проекта ядерного кластера в стране предполагается построить три АЭС. В правительстве заявляли, что вторую и третью АЭС может построить китайская China National Nuclear Corporation (CNNC).

Казахстан Росатом РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Япония ухудшила прогноз роста ВВП на текущий фингод и повысила прогноз инфляции

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6911 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });