Премьер Польши выразил надежду на паузу в украинском конфликте

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер Польши Дональд Туск верит в возможность паузы в военных действиях на Украине, сообщают европейские СМИ.

"Я не хочу сказать, что это - завершение, но заморозка конфликта, скорее, близко, чем далеко", - сказал в пятницу Туск после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"На это есть надежда", - добавил польский премьер.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже заявил, что встреча Путина и Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса.