Алиев и Эрдоган обсудили подписанную в США азербайджано-армянскую декларацию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского лидера.

"Была отмечена важность документов, подписанных в рамках визита президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе", - отмечается в сообщении.

Алиев выразил уверенность в том, что транспортный коридор, который послужит налаживанию беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, будет способствовать процветанию всего региона.

Турция приветствовала подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

Азербайджанский лидер также высоко оценил роль Эрдогана в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил признательность за это.

Эрдоган, в свою очередь, поздравил Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки в регионе и отметил, что Турция всегда поддерживает мир и стабильность в регионе.

"Кроме того, во время беседы начало экспорта азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции было расценено как позитивное событие. Было заявлено, что это внесет вклад в энергетическую безопасность Сирии и укрепление социального благополучия ее населения", - информирует пресс-служба.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецких братских связей.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Белом доме в Вашингтоне была подписана декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.


Азербайджан Турция Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Армения
