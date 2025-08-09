Поиск

Турция приветствовала подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции в субботу приветствовали декларацию об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, подписанную накануне в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа.

"На Южном Кавказе появилась историческая возможность для достижения мира и процветания. Турция продолжит вносить вклад в усилия, направленные на реализацию этой возможности", - говорится в заявлении, распространенном турецким внешнеполитическим ведомством.

"Это событие будет содействовать региональному миру и стабильности", - отмечается в документе.

МИД Турции также поблагодарил администрацию Трампа США за содействие.

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией подписана в пятницу в Белом доме в Вашингтоне.

Азербайджан Армения Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Трамп в скором времени объявит место встречи с Путиным

Президент США заявил, что приближается разрешение украинского кризиса

Трамп заявил о возможности "обмена территориями" при украинском урегулировании

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6915 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });