Турция приветствовала подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции в субботу приветствовали декларацию об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, подписанную накануне в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа.

"На Южном Кавказе появилась историческая возможность для достижения мира и процветания. Турция продолжит вносить вклад в усилия, направленные на реализацию этой возможности", - говорится в заявлении, распространенном турецким внешнеполитическим ведомством.

"Это событие будет содействовать региональному миру и стабильности", - отмечается в документе.

МИД Турции также поблагодарил администрацию Трампа США за содействие.

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией подписана в пятницу в Белом доме в Вашингтоне.