Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Армении апелляционный суд признал незаконным задержание в Ереване российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Апелляционный уголовный суд Армении признал незаконным задержание Самвела Карапетяна. Суд подтвердил, что задержание Карапетяна 18 июня 2025 года было незаконным, в результате чего Самвел Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов", - говорится в заявлении команды адвокатов бизнесмена.

Отмечается, что Апелляционный уголовный суд подтвердил факт "еще одного из противоправных действий, допущенных в данном уголовном процессе, а суд первой инстанции не учел это важное обстоятельство при вынесении своего решения (о двухмесячном аресте - ИФ)".

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер Армении.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая армянский премьер выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

