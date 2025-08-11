Поиск

США не будут облагать импортируемое золото пошлинами

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В отношении импортируемого в США золота не будут применяться пошлины, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Золото не будет облагаться пошлинами", - написал глава Белого дом в соцсети Truth Social.

Таможенно-пограничная служба США в пятницу заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, который подпадает под действие импортных пошлин.

Однако затем западные СМИ написали, что администрация президента США намерена прояснить ситуацию и вывести слитки из-под действия пошлин.

