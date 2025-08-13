Израиль выступает против создания палестинского государства рядом с собой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Израиль выступает против реализации принципа "два государства для двух народов" и не позволит создать возле себя государство палестинцев, заявил в среду журналистам глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Палестинское государство в самом сердце Израиля стало бы решением - решением для тех, кто стремится уничтожить нас. Мы не допустим этого", - цитирует его The Times of Israel.

Он призвал страны, которые выступают за создание палестинского государства, выделить собственную территорию для этой цели.

"Если крупные страны, такие как Франция и Канада, хотят создать палестинское государство на своей территории, они могут это сделать - у них достаточно пространства. Но здесь, в Израиле, этого не будет", - сказал Саар.

Министр пояснил, что создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме поставит под угрозу населенные районы Израиля, сделает беззащитными его границы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает государственность Палестины в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что британские власти поддержат признание палестинского государства в рамках мирной сделки в секторе Газа.

Информация о планах возможного признания палестинского государства также поступала из Канады, Австралии, Новой Зеландии.