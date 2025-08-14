Поиск

Рубио считает, что саммит на Аляске покажет, возможно ли украинское урегулирование

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина покажет, возможно ли урегулировать украинский конфликт, но итог будет зависеть все же от Киева и Москвы, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы увидим завтра, чего в принципе возможно добиться. Посмотрим, как пройдут переговоры", - сказал он.

"Мы надеемся на успех. Мы хотим добиться мира", - добавил глава Госдепартамента.

По его словам, для урегулирования конфликта понадобится согласие как со стороны России, так и Украины.

"Но в конечном счете, решение за Украиной и Россией", - подчеркнул он.

"Очевидно, что чем дольше идет эта война, тем сложнее ее остановить", - сказал Рубио, отметив, что по этой причине "режим прекращения огня чрезвычайно важен".

Ранее Трамп сказал, что не ждет немедленного прекращения огня сразу после завершения переговоров на Аляске.

