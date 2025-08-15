Самолет Трампа приземлился в Анкоридже

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Анкоридже, где пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.

Согласно их данным, "Борт номер один" приземлился в Анкоридже.

В составе американской делегации на переговорах будут в том числе, госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Перед вылетом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что "ставки высоки".

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.