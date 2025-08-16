Орбан отметил, что благодаря встрече Путина и Трампа мир стал безопаснее

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мир по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал более безопасным, заявил в субботу глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

"На протяжении лет мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы сокращали рамки сотрудничества, но теперь с этим покончено ", - приводит слова Орбана телеканал РТРС.

"Сегодня мир безопаснее, чем был вчера", - подчеркнул премьер Венгрии.