Поиск

Орбан отметил, что благодаря встрече Путина и Трампа мир стал безопаснее

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мир по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал более безопасным, заявил в субботу глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

"На протяжении лет мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы сокращали рамки сотрудничества, но теперь с этим покончено ", - приводит слова Орбана телеканал РТРС.

"Сегодня мир безопаснее, чем был вчера", - подчеркнул премьер Венгрии.

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
Дональда Трамп Владимир Путин Венгрия Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп обсудил с лидерами ряда стран Европы гарантии безопасности для Украины

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп назвал позитивной встречу с Путиным

Встреча Путина и Трампа на Аляске

СМИ сообщили, что Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО позицию Путина

Встреча Путина и Трампа на Аляске

После встречи с Путиным Трамп созвонился с Зеленским и лидерами стран НАТО

Что случилось этой ночью: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Законодатели-республиканцы с оптимизмом оценивают встречу Трампа и Путина, демократы подвергают критике

Законодатели-республиканцы с оптимизмом оценивают встречу Трампа и Путина, демократы подвергают критике
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент США сообщил, что пока не планирует вводить санкции против РФ

Президент США сообщил, что пока не планирует вводить санкции против РФ
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Трамп заявил, что не отказался от идеи организации его встречи с Путиным и Зеленским

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Выступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров

Выступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });