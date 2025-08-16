Премьер Италии считает, что саммит на Аляске открыл путь для достижения мира на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Встреча на Аляске президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа открыла возможность для обсуждения мирного урегулирования на Украине, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

"Наконец-то появляется возможность обсудить мир на Украине. Италия выполняет свою часть работы вместе со своими западными союзниками", - написала она в субботу в соцсети Х.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир по итогам встречи президентов России и США стал более безопасным.