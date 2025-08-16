Поиск

Премьер Польши призвал Запад к единству после встречи Путина и Трампа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Дональд Туск считает, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все происходящее не только в Польше, но и во всей Европе, вступило "в решающую фазу".

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши, да и всей Европы вошла в решающую фазу", - написал он в субботу в соцсети Х.

По словам премьера, "сегодня стало еще очевиднее, что Россия уважает только силу, и поэтому сохранение единства Запада имеет решающее значение".

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
