Лидеры ЕС приглашены обсудить планы завершения конфликта на Украине с Трампом и Зеленским

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Европейские лидеры смогут принять участие в обсуждении плана по урегулированию украинского конфликта с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает в субботу The New YorkTimes со ссылкой на источник.

"Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присоединиться", - передает издание слова источников.

Ранее сообщалось, что Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что президент РФ Владимир Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Сам президент США заявил, что поддерживает этот план.

В пятницу Трамп и Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры.