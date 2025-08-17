Поиск

Глава Евросовета призвал нарастить давление на РФ, если не будет прекращения огня на Украине

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Евросоюзу и США следует усилить давление на Россию, если не будет согласовано прекращение огня на Украине, заявил в воскресенье председатель Евросовета Антониу Кошта после переговоров "Коалиции желающих".

"Как я подчеркнул на сегодняшней встрече "Коалиции желающих", если не будет договоренности о прекращении огня, то ЕС и США должны нарастить давление на Россию", - написал Кошта в соцсети Х.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон по итогам этой встречи подчеркнул, что выступает за прочный и продолжительный мир на Украине. Он добавил, что территориальные вопросы, связанные с украинским конфликтом, должны обсуждаться только с участием Киева.

Переговоры "коалиции желающих" состоялись в воскресенье в формате видеоконференции. Они продолжались около двух часов.

В понедельник в Вашингтоне ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В столицу США также приедут некоторые европейские лидеры.

