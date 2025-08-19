Поиск

Полиция Сербии задержала 19 человек в ходе ночных беспорядков

Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сербские стражи порядка задержали 19 человек в ходе антиправительственных акций протеста, которые сопровождались беспорядками в ночь на вторник, сообщает агентство EFE.

Подобные акции прошли в Белграде и ряде других городов страны. Сообщается о столкновениях между протестующими и полицией. Отмечается, что участники протестов устроили погром в штаб-квартире правящей Сербской прогрессивной партии.

Обстановка в городах Сербии обострилась на прошлой неделе. Протестующие активизировали действия, в вечерние и ночные часы они идут на противостояние с полицией, блокируют дороги.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

