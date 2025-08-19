Президент Ирана высказался против изменения границ на Южном Кавказе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Изменение международно признанных границ в регионе Южного Кавказа может привести к геополитической конкуренции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

"Мы защищаем территориальную целостность Армении и выступаем против применения силы в регионе. Управление проблемами региона должны заниматься страны региона, а делегирование решения этих проблем другим странам чревато усугублением ситуации", - сказал Пезешкиан.

Мир на Кавказе он назвал стратегическим приоритетом Ирана.

"Мы содействуем переговорам между Арменией и Азербайджаном. Мы также выступаем за нерушимость международно признанных границ, изменение которых может стать причиной геополитической конкуренции", - сказал Пезешкиан.

8 августа в Вашингтоне Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой, в том числе, отмечается, что Армения будет работать с США и совместно определенными третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Республики Армения.

Кроме того, главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.