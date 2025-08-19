В ЕК не видят угрозы энергоснабжению ЕС после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не располагает достаточной информацией об атаке на трубопровод "Дружба", по которому получают нефть Венгрия и Словакия, но не видят в этом риска для энергоснабжения Евросоюза, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Эва Хрнчирова.

"У нас нет ясной информации, кто атаковал этот интерконнектор. Тем не менее, мы обращаем особое внимание на поддержание энергетической безопасности. Мы находимся в контакте с венгерскими и словацкими властями", - сказала она.

"И что важно: эта приостановка не имеет последствий для безопасности энергетического снабжения, а она всегда была приоритетом для Европейской комиссии", - добавила представитель ЕК.

В понедельник СМИ сообщили о ночном ударе по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти для Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возложил на Киев ответственность за приостановку поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба".

"Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок", - сообщил венгерский министр.