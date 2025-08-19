Поиск

В ЕК не видят угрозы энергоснабжению ЕС после атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не располагает достаточной информацией об атаке на трубопровод "Дружба", по которому получают нефть Венгрия и Словакия, но не видят в этом риска для энергоснабжения Евросоюза, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Эва Хрнчирова.

"У нас нет ясной информации, кто атаковал этот интерконнектор. Тем не менее, мы обращаем особое внимание на поддержание энергетической безопасности. Мы находимся в контакте с венгерскими и словацкими властями", - сказала она.

"И что важно: эта приостановка не имеет последствий для безопасности энергетического снабжения, а она всегда была приоритетом для Европейской комиссии", - добавила представитель ЕК.

В понедельник СМИ сообщили о ночном ударе по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти для Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возложил на Киев ответственность за приостановку поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба".

"Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок", - сообщил венгерский министр.

Венгрия Дружба Евросоюз Петер Сийярто Словакия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });