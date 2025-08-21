Поиск

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Фото: Elke Scholiers/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Боевые действия в секторе Газа закончатся быстро, когда Израиль возьмет под свой контроль анклав, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Sky News в четверг.

"Мы приближаемся к завершению войны - войны на семи фронтах, в которой участвуют Иран и его сателлиты", - сказал премьер.

По его словам, даже если движение ХАМАС согласится на соглашение с Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) всё равно возьмёт под контроль Газу. "Мы всё равно это сделаем, здесь нет никаких сомнений - ХАМАС не останется в Газе", - подчеркнул Нетаньяху.

"Я неоднократно говорил, что эта война может закончиться уже сегодня: она закончится, если ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников", - отметил премьер.

"Моя цель - не оккупировать Газу, а освободить Газу, освободить их от тирании ХАМАС, освободить Израиль и других от террористов ХАМАС, дать Газе и Израилю другое будущее", - сказал Нетаньяху.

По словам премьера, его стратегия достижения стабильности в регионе - это "мир через силу".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату ЦАХАЛ города Газа. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом. Накануне стало известно, что ЦАХАЛ начала сухопутные действия в городе Газа, заняла его периферийные районы.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
