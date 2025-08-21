Поиск

Трамп намерен выйти на патрулирование улиц Вашингтона с полицией и военными

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц Вашингтона.

В миреЧасть развернутых в Вашингтоне бойцов Нацгвардии будет вооружена для выполнения задачЧитать подробнее

"Я намерен сам выйти сегодня вечером, полагаю, вместе с полицейскими и военными, само собой. Мы сделаем эту работу", - сказал он в четверг в радиошоу Тодда Старнса (радиоcтанция KWAM).

Позже, согласно сообщению Bloomberg, представитель Белого дома подтвердил планы Трампа.

О каких-либо других деталях пока не сообщается.

Ранее Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно выросла активность криминальных структур.

