Что случилось этой ночью: 22 августа, пятница

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием прояснится. Он сообщил об этом в телеэфире.

- Задержанный по делу о "Северных потоках" украинец может быть причастен к взрыву на нефтяном танкере у берегов Италии в феврале. Об этом заявляют итальянские СМИ.

- Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по украинским переговорам. Информацию больше не получают разведслужбы-союзники из альянса "Пять глаз".

- США призвали Израиль сократить удары в Ливане чтобы разоружить "Хезболлу". Вашингтон предложил Тель-Авиву начать выводить из Ливана своих военных.

- Трамп намерен выйти на патрулирование улиц Вашингтона с полицией и военными. О деталях пока не сообщается.

- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась.

- Массированная атака БПЛА пришлась на Волгоградскую область. Предварительно, пострадавших нет.