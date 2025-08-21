Поиск

Нетаньяху прибыл в расположение дивизии ЦАХАЛ "Газа"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в расположение дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Газа", ответственной за оборону границы с сектором Газа, для одобрения плана взятия этого анклава под контроль, сообщает в четверг Ynet.

"Приехал одобрить план ЦАХАЛ по сокрушению (группировки) ХАМАС и взятию сектора Газа под контроль", - цитирует портал заявление Нетаньяху.

По словам израильского премьера, он также "отдал приказ немедленно начать переговоры для освобождения всех заложников и окончания конфликта на приемлемых для Израиля условиях".

"Мы находимся на решающем этапе. Победа над ХАМАС и освобождение заложников идут рука об руку", - добавил Нетаньяху.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом. Накануне стало известно, что ЦАХАЛ занял периферийные районы города Газа.

