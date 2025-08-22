Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото Фото: Sedat Suna/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведет позднее в пятницу телефонный разговор с главами МИД Великобритании, Германии и Франции для обсуждения вопроса об отмене антииранских санкций, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Кроме того, пойдет речь о необходимости отреагировать на недавние удары по ядерным объектам Ирана, отметил Багаи.

В июне Израиль нанес серию ударов по Ирану. Целью операции декларировалось уничтожение иранской ядерной программы. В ответ Иран нанес удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.