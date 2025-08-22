Лукашенко назвал общее с Москвой условие для украинского урегулирования

Минск и Москва будут требовать, чтобы Украина не смогла стать плацдармом для нападения на них в будущем

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина - ИФ) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его мнению, если сейчас удастся договориться о сокращении украинской армии или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация не может измениться.

Говоря о возможности предоставления тех или иных гарантий Украине со стороны республики, Лукашенко заявил: "Подключимся. Но не рвемся туда".

Он отметил, что "европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами".

"Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - добавил Лукашенко.

Он считает, что Евросоюз должен подключиться к мирному процессу по Украине, а не мешать ему. "В случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать. Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что многое зависит от решений президента США Дональда Трампа. "Если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется два варианта: они (ЕС - ИФ) будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост", - сказал Лукашенко.