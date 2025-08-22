В Астане сообщили о штатной транспортировке казахстанской нефти по "Дружбе"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Транспортировка казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.

"Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что поставки нефти из России по магистральному нефтепроводу "Дружба" вновь прекращены из-за атаки ВСУ.

"Ночью поступила информация о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся (...) атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Транспортировка нефти в Венгрию вновь прекращена!" - написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Поставки нефти в Словакию также приостановлены, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе словацкого трубопроводного оператора Transpetrol.

Как сообщалось, 18 августа в результате ночного удара ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти в Венгрию и Словакию, поставка сырья из РФ в эти страны прекратилась. Через сутки транспортировка была возобновлена.