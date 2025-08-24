Поиск

Вэнс увидел у Москвы и Киева готовность на некоторые уступки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия и Украина в последние недели выражали готовность смягчить переговорные позиции для решения конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы считаем, что добились за последние недели некоторых значительных уступок от обеих сторон", - сказал он в интервью NBC.

В частности, Вэнс предположил, что российская сторона "выражала готовность проявить гибкость по некоторым из ее основных требований". "РФ пояснила нам, какие условия считает важным выполнить для завершения войны", - добавил он.

В то же время, он предупредил, что РФ согласна внести изменения в свою позицию не по всем пунктам. "Я не говорил, что они согласились смягчить позицию по всем вопросам", - сказал Вэнс.

В миреВэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредникаЧитать подробнее

Вице-президент США признал, что переговорный процесс по украинскому кризису не всегда проходит гладко.

"Мы продолжим работать над решением проблемы. Я не думаю, что эту задачу удастся решить в одночасье. Думаю, мы продолжим движение в правильном направлении", - сказал он.

Говоря о возможных гарантиях безопасности для Украины, Вэнс напомнил, что решить этот вопрос вообще без участия Москвы нельзя.

"Во-первых, эти гарантии станут возможными лишь после прекращения боевых действий. И, конечно, российская сторона будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта. Поэтому, да, Россия будет иметь какие-то влияние (на вопрос о гарантиях безопасности Киеву - ИФ)", - заявил вице-президент.

Украина Россия США Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Вэнс заявил, что США не будут направлять военных на Украину

Баканов сообщил, что США решили продолжить программу МКС до 2028 года

Вэнс заявил, что США в украинском конфликте выступают в качестве посредника

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 августа

Пентагон запрещает Украине бить ракетами ATACMS по целям на территории РФ

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Что произошло за день: суббота, 23 августа

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7025 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });