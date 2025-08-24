Вэнс увидел у Москвы и Киева готовность на некоторые уступки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россия и Украина в последние недели выражали готовность смягчить переговорные позиции для решения конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы считаем, что добились за последние недели некоторых значительных уступок от обеих сторон", - сказал он в интервью NBC.

В частности, Вэнс предположил, что российская сторона "выражала готовность проявить гибкость по некоторым из ее основных требований". "РФ пояснила нам, какие условия считает важным выполнить для завершения войны", - добавил он.

В то же время, он предупредил, что РФ согласна внести изменения в свою позицию не по всем пунктам. "Я не говорил, что они согласились смягчить позицию по всем вопросам", - сказал Вэнс.

Вице-президент США признал, что переговорный процесс по украинскому кризису не всегда проходит гладко.

"Мы продолжим работать над решением проблемы. Я не думаю, что эту задачу удастся решить в одночасье. Думаю, мы продолжим движение в правильном направлении", - сказал он.

Говоря о возможных гарантиях безопасности для Украины, Вэнс напомнил, что решить этот вопрос вообще без участия Москвы нельзя.

"Во-первых, эти гарантии станут возможными лишь после прекращения боевых действий. И, конечно, российская сторона будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта. Поэтому, да, Россия будет иметь какие-то влияние (на вопрос о гарантиях безопасности Киеву - ИФ)", - заявил вице-президент.