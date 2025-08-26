Поиск

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Участники протестов, требующие от правительства Израиля как можно скорее заключить соглашение с террористическим движением ХАМАС и освободить оставшихся 50 израильских заложников в секторе Газа, утром 26 августа перекрыли несколько автомагистралей, сообщает Jerusalem Post.

Протестующие блокировали шоссе Аялон и другие магистрали. Семьи заложников просят израильтян выйти на улицы, потребовать от правительства остановить войну в Газе и предпринять шаги для освобождения оставшихся в руках группировки сограждан.

По данным Jerusalem Post, на протестах в Тель-Авиве была задержана женщина, у которой при себе была дымовая шашка.

Ynet сообщает, что десятки людей также вышли на демонстрацию перед домом министра образования Йоава Киша в Ход-ха-Шароне и перед домом главы МИД Гидеона Саара в Нес-Ционе.

Полиция Израиля опровергла эти сообщения, заявив, что все автомагистрали открыты для движения, пишет The Times of Israel.

Семьи израильских заложников вторую неделю подряд призывают граждан к общенациональной забастовке. В прошлое воскресенье почти полмиллиона израильтян собрались на площади Заложников и прилегающих улицах в Тель-Авиве, также требуя прекращения войны и заключения соглашения о возвращении заложников.

