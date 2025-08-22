Министр обороны Израиля пригрозил группировке ХАМАС полным разрушением Газы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газу ждет судьба других городов анклава, разрушенных в ходе операций израильской армии, если ХАМАС не согласится на условия Израиля, пишет The Times of Israel.

По словам Каца, если ХАМАС не прекратит сопротивление, Газа "повторит судьбу Рафаха и Бейт-Хануна". Газета отмечает, что эти города в результате ударов Израиля практически полностью разрушены.

"Врата ада скоро отворятся для убийц и насильников из ХАМАС в Газе, если они не согласятся пойти на условия Израиля по прекращению войны, прежде всего, освободить всех заложников и сложить оружие", - предупредил министр.

8 августа канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над Газой Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом. Представители ВС Израиля 20 августа заявили, что ЦАХАЛ уже занял окраины Газы.