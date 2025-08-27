МИД Дании вызвал поверенного в делах США по поводу ситуации с Гренландией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Поверенный в делах США в Дании вызван в МИД королевства из-за информации о том, что Вашингтон пытается оказать влияние на внутреннюю ситуацию в Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщают в среду западные СМИ.

"Любая попытка вмешаться во внутренние дела Королевства Дании, конечно, является неприемлемой", - заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

По данным датского правительства, минимум три гражданин США, связанных с американской администрацией, вели негласные операции по оказанию влияния в Гренландии. Их имена не называются.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в этом году заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Вместе с тем Трамп говорил, что не намерен отказываться от варианта силового захвата острова.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик".