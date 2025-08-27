Поиск

МИД Дании вызвал поверенного в делах США по поводу ситуации с Гренландией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Поверенный в делах США в Дании вызван в МИД королевства из-за информации о том, что Вашингтон пытается оказать влияние на внутреннюю ситуацию в Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщают в среду западные СМИ.

"Любая попытка вмешаться во внутренние дела Королевства Дании, конечно, является неприемлемой", - заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

По данным датского правительства, минимум три гражданин США, связанных с американской администрацией, вели негласные операции по оказанию влияния в Гренландии. Их имена не называются.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в этом году заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Вместе с тем Трамп говорил, что не намерен отказываться от варианта силового захвата острова.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик".

США Гренландия Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Санкции США против сербской компании NIS отложены еще на месяц

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Что случилось этой ночью: среда, 27 августа

США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });