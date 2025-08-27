Поиск

В Вашингтоне за сутки в рамках антикриминальной спецоперации задержали 84 подозреваемых

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне за сутки задержали 84 человека в рамках объявленных президентом Дональдом Трампом мер для борьбы с преступностью, сообщила в соцсети генпрокурор США Памела Бонди.

"Вчера задержаны 84 человека, изъято 8 незаконных огнестрельных единиц оружия", - написала она.

По данным американских СМИ, с момента начала спецоперации ранее в августе в столице задержали почти 1,2 тысячи человек.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

Нацгвардия США Вашингтон Памела Бонди
