Поставки Украине 3350 американских ракет ERAM могут начаться уже в этом году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Поставки 3350 ракет повышенной дальности ERAM, продажу которых Украине одобрила администрация президента США Дональда Трампа, могут начаться уже в этом году, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

Сумма сделки оценивается в $825 млн.

"Для этой покупки Украина привлечет средства из Дании, Нидерландов, Норвегии, а также США по программе зарубежного военного финансирования", - приводит телеканал заявление агентства американского Министерства обороны по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Дальность ERAM, по информации CNN, может составить до 450 км.

О возможных ограничениях на применение ракет в настоящее время не сообщается.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа одобрила поставку Украине через шесть недель 3350 ракет воздушного базирования с ударными боеприпасами повышенной дальности (ERAM). Для их использования также потребуется одобрение Пентагона.