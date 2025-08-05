США продали Нидерландам партию оружия для Украины на сумму более $500 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Оружие и боеприпасы на сумму $578 млн были проданы Соединенными Штатами Нидерландам для последующей поставки на Украину, сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

В интервью Bloomberg он сказал, что эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности между США и НАТО о приобретении странами блока американского оружия для Украины и выразил надежду, что за Нидерландами последуют другие государства, которые смогут поставлять Киеву "ракеты для систем Patriot, артиллерийские снаряды, патроны и снаряжение".

Накануне министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подтвердил, что его страна первой из участников НАТО поставит Украине американское вооружение на сумму 500 млн евро.

"Нидерланды первыми из членов НАТО поставят (на Украину) американское вооружение, включая ракеты и комплектующие для систем Patriot, на сумму в 500 млн евро", - написал Брекелманс в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.