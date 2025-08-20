Поиск

В США 58% населения выступают за признание странами ООН государства Палестина

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Примерно 58% американцев выступают за то, чтобы все государства-члены ООН признали государство Палестина, показал опрос Ipsos, проведенный 13-18 августа среди 4446 граждан США.

Против признания палестинского государства высказались 33% опрошенных, остальные затруднились с ответом.

За признание Израиля всеми странами ООН выступают 74% респондентов, 17% не поддерживают эту идею, 9% воздержались.

Среди прочего 65% респондентов считают, что США должны предпринять действия в секторе Газа для борьбы с голодом, 28% выступают против этой идеи, 7% воздержались от ответа.

59% американцев назвали чрезмерными действия израильских военных в Газе, 33% выразили несогласие с этим мнением, 8% воздержались.

Ранее Великобритания, Канада и Франция сообщили о своих планах осенью на Генассамблее ООН признать государство Палестина.

