Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии приветствия глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Тяньцзине (Китай) последние российско-американские контакты, сообщил в воскресенье помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - сказал он журналистам.

Ранее в воскресенье в Тяньцзине состоялся торжественный прием, который был организован Си Цзиньпином в честь гостей, приехавших на саммит ШОС.

Путин приехал в КНР утром в воскресенье. В Китае президент РФ пробудет четыре дня. В понедельник он примет участие в саммите ШОС, а также на его "полях" проведет ряд двусторонних контактов с мировыми лидерами. Затем Путин переедет в Пекин, где пройдет его официальный визит и продолжится марафон двусторонних переговоров.

Официальное открытие саммита ШОС состоится 1 сентября, но в воскресенье лидеры стран - участниц объединения, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также главы приглашенных стран соберутся на ужин.

