Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину и российской делегации уделяется очень большое внимание на начавшихся в Китае мероприятиях саммита ШОС, сообщил в воскресенье помощник главы государства Юрий Ушаков.

В китайском Тяньцзине недавно завершилось первое мероприятие в рамках саммита ШОС - прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей.

Оценивая его Ушаков сказал журналистам: "Очень большое внимание к российской делегации и лично к президенту".

Гостей на приеме, сообщил он, угощали традиционной китайской кухней, был "классный концерт". "Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с "Подмосковных вечеров", кстати", - сказал помощник главы государства.

Впечатлениями о приеме с журналистами поделился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что он традиционно был организован в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. "И кухня великолепная китайская, и концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайские друзья создают весьма гостеприимную", - сказал он, отметив, что на приеме было очень много вкусных блюд.