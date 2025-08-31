СМИ узнали о требовании Трампа от Нетаньяху быстрой победы над ХАМАС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп добивается от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху решительных действий против группировки ХАМАС, так как считает возможным победить ее за несколько недель, сообщает израильский телеканал "12-канал" со ссылкой на источники.

По его данным, Трамп полагает, что окончательная военная победа над ХАМАС достижима "возможно, даже в течение двух недель". Кроме того, по информации телеканала, Трамп утратил веру в эффективность переговоров с ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Израильские СМИ подчеркивают, что именно давление со стороны Трампа, вероятно, стало причиной того, что Нетаньяху настаивает либо на осуществлении плана по полному взятию под контроль города Газа, либо - на заключении соглашения с ХАМАС полностью на израильских условиях. При этом в израильских службах безопасности, как отмечает The Times of Israel, не согласны с таким подходом.