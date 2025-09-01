Поиск

Генсек ООН призвал хуситов освободить 11 задержанных сотрудников организации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание йеменскими хуситами 11 сотрудников структур всемирной организации и потребовал их немедленного освобождения.

"Я решительно осуждаю необоснованные задержания, совершенные 31 августа де-факто властями Йемена - хуситами, по меньшей мере, 11 сотрудников ООН", - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованного его офисом.

Генсек всемирной организации также осудил "насильственное проникновение в помещения Всемирной продовольственной программы, захват имущества ООН и попытки проникновения на другие объекты ООН в Сане".

Гутерриш потребовал "немедленного и безоговорочного освобождения" задержанных в воскресенье. Он добавил, что также требует освобождения всех других сотрудников, задержанных в прошлые годы.

В воскресенье утром в столице Йемена Сане представители хуситов пришли в офисы Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ. По данным западных СМИ, по меньшей мере, 11 сотрудников этих структур были задержаны.

Как отмечает телеканал CNN, неясно, связаны ли эти рейды с недавними действиями Израиля в отношении хуситов, поскольку те ранее уже совершали нападения на ООН и другие международные организации.

Как сообщалось, лидер контролирующих существенную часть Йемена движения хуситов Абдул-Малик аль-Хуси в воскресенье заявил о готовности продолжать кампанию по нанесению ударов по Израилю. Такое заявление прозвучало после того, как ранее на прошлой неделе ВВС Израиля нанесли удары по Сане, в результате которых погиб глава правительства хуситов Ахмед ар-Рахави.

