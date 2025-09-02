В Тегеране настаивают на разумных требованиях на переговорах с США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Лариджани не исключил возможности продолжения переговоров с США по иранской ядерной программе, но заявил о необходимости придерживаться рациональных требований на переговорах.

"Путь к переговорам с США по-прежнему открыт (...) Они должны пройти на разумных условиях. Нереалистичные требования, например, ограничить ракетную программу, сводят любые переговоры на нет", - написал Лариджани во вторник в соцсети X.

Также Лариджани заявил, что США "лишь на словах" поддерживают необходимость переговоров, а впоследствии обвиняют Тегеран в возникновении проблем с диалогом.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне. Целью операции декларировалось уничтожение иранской ядерной программы. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.