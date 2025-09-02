Поиск

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддержку РФ в ситуации на Украине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Пекине с главой РФ Владимиром Путиным поздравил коллегу с результативной встречей с президентом США Дональдом Трампом, заявил о безусловной поддержке России.

"Я вас поздравляю, вы с Дональдом Трампом провели хорошую встречу на Аляске, мы вам аплодировали. Не надо говорить: кто-то выиграл, кто-то проиграл. Молодцы, вы вдвоем очень здорово сработали. (...) Только кричат западнее нас: плохо, плохо. Им все время плохо. Я думаю, и они присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом США", - сказал Лукашенко.

Видео встречи опубликовал во вторник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Трудимся вместе на всех фронтах, и будем трудиться. Когда президент США позвонил, обсуждали эту проблему. Я сказал: мы одна страна в принципе. Россия в одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать, публично об этом говорю. (...) Еще спасибо скажут многие, особенно в Европе, за то, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Будем вместе до конца свою роль выполнять", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что для Белоруссии очень важно оказаться среди членов Шанхайской организации сотрудничества, но Россию ей никто не заменит.

"Я рад с вами встретиться, обсудить некоторые вопросы и в рамках ШОС. Я всегда это подчеркиваю, что благодаря вам и Китайской народной республике мы, единственная европейская страна, находимся в этой семье. Это для нас очень важно. Мы имели возможность со всеми президентами переговорить, с премьер-министром (Индии - ИФ) Нарендрой Моди, давно мы с ним не встречались, обменялись некоторыми вещами, это тоже очень важно", - сказал Лукашенко.

"Но Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы с вами встречаемся", - подчеркнул глава Белоруссии.

Лукашенко отметил, что в двусторонних отношениях с Россией у Белоруссии меньше вопросов, чем с дружественным Китаем.

