Иммиграционная полиция США намерена начать операцию по борьбе с преступностью в Иллинойсе на этой неделе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) связалось с полицией штата Иллинойс и сообщило о намерении начать операции по противодействию преступности позднее на этой неделе, заявила вице-губернатор штата и член Демократической партии Джулиана Стрэттон.

"Мы знаем: ICE проинформировала департамент полиции Иллинойса, что они собираются начать действовать позднее на этой неделе. Хочу убедиться, что все понимают: сообщить это не то же самое, что координировать действия", - приводит CNN ее слова.

Она подчеркнула, что ICE не связывалась напрямую с губернатором штата. "С их стороны не было координации не только с нашей администрацией, но и с местными правоохранительными органами", - разъяснила Стрэттон.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что вскоре решит проблему высокой преступности в Чикаго (находится в Иллинойсе), приведя в пример введенные в Вашингтоне меры.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон в свою очередь ранее подписал указ о защите конституционных прав жителей города в условиях потенциального развертывания там подразделений Национальной гвардии.

В конце августа The New York Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы передавала, что власти США планируют привлечь 200 сотрудников ICE для рейдов против нелегальных иммигрантов в Чикаго, воспользоваться расположенной недалеко от города базой ВМС.

11 августа Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город Национальной гвардии для борьбы с преступностью.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

