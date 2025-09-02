Поиск

В США считают, что Трамп винит Европу в затягивании урегулирования на Украине

Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в Белом доме

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, по-видимому, возлагает на Европу вину за то, что мирные инициативы по Украине не приносят достаточных результатов, сообщает во вторник The Times со ссылкой на источники в американской администрации.

"Как предполагают источники в Белом доме, Трамп считает европейцев виновными в том, что они убеждают Киев выжидать ради более выгодных условий мирного соглашения", - информирует газета.

Также, по данным издания, Трамп недоволен тем, что прикладывается недостаточно усилий для организации встречи лидеров РФ и Украины.

Вместе с тем представители администрации США вряд ли присоединятся в четверг к очередной видеоконференции "коалиции желающих" - объединения из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине.

В субботу Axios со ссылкой на источники передавал, что по мнению администрации США, руководство некоторых европейских стран оказывает скрытое противодействие попыткам Вашингтона решить украинский кризис.

По данным портала, Белый дом "теряет терпение с европейскими лидерами", побуждающими Украину занимать нереалистичную позицию. В окружении Трампа полагают, что максималистский подход, к которому Европа толкает Киев, лишь ухудшает ситуацию.

Дональд Трамп Европа США Украина
