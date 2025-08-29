Поиск

Европа надеется понять роль США в планируемой буферной зоне на Украине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Европа пытается разобраться, какую роль в предложенной ей в рамках урегулирования конфликта на Украине буферной зоне на украинской территории смогут и будут играть США, пишет Politico со ссылкой на источники.

"В Европе ждут, когда руководители министерства обороны (США - ИФ) разъяснят, насколько далеко они готовы зайти, что позволит европейцам раскрыть свои карты. Так что это своего рода танец", - сказал изданию европейский чиновник.

"Все стараются как можно быстрее договориться о гарантиях безопасности, чтобы Трамп не передумал", - заявил один из европейских чиновников. В то же время, предполагает Politico, США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне.

По данным газеты, "высшие должностные лица Пентагона уже сообщили своим европейским коллегам, что США будут играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины".

В публикации говорится, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны в рамках мирного соглашения, и это предложение "является одним из нескольких", которые рассматриваются в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня в Украине.

Издание отмечает, что официальные представители расходятся во мнениях о глубине зоны, "и не ясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки".

Ядро иностранного военного присутствия могут составить французские и британские войска, эти две страны добиваются от других союзников предоставления военных активов, пишет Politico.

По словам двух собеседников газеты, любые миротворческие силы будут играть двойную роль, патрулируя вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучая украинские войска.

Кроме того, НАТО уже прилагает усилия для подготовки "сил реагирования" численностью в 300 тыс. человек "для защиты восточного фланга альянса от будущего нападения России".

НАТО Пентагон США Трамп
