Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил, что может изменить свою позицию в случае, если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не принесла ожидаемых результатов.

"У меня была очень хорошая встреча с Путиным. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет - мы займем другую позицию", - сказал он журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос о том, являются ли вызовом для России хорошие отношения России и Китая, Трамп сказал: "Нет, это совершенно не так".

"Китай нуждается в нас, и у меня очень хорошие отношения с Си (Цзиньпином, председателем КНР - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

По его словам, "Китай нуждается в нас больше, чем мы в нем".