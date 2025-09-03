Поиск

Президент США отверг утверждения, что он не оказывает давления на РФ в связи с Украиной

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трампа в среду отверг предположения, что он не предпринимает действий в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

"С чего вы взяли, что мы не предпринимали никаких действий? Мы только что ввели вторичные санкции против Индии - крупнейшего покупателя, после Китая (российской нефти - ИФ), почти такого же по объемам. Вы скажете, что действий не было? Это обошлось России в сотни миллиардов долларов", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать утверждения, что, несмотря на критику РФ, он не оказывает ей противодействие.

При этом, отметил Трамп, он еще не переходил к "фазе два" и "фазе три" в этом контексте.

27 августа вступила в силу 25% пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.

МИД Индии ранее заявлял, что действия США являются "несправедливыми, необоснованными и неразумными".

США РФ Украина Дональд Трамп
