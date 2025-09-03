Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о перспективах украинского урегулирования.

"У меня будет разговор с ним в скором времени, в ближайшие дни", - сказал он, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о российском президенте. По его словам, по итогам этого разговора, "мне будет ясно, что дальше делать".

При этом Трамп повторил, что на данный момент недоволен всеми сторонами украинского конфликта.