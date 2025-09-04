Захарова заявила, что освобождение граждан РФ в Баку станет важным шагом к нормализации отношений

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Освобождение арестованных в Баку российских граждан станет важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений между РФ и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подчеркиваем, освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации ситуации в отношениях между Россией и Азербайджаном", - сказала Захарова на брифинге "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она добавила, что МИД РФ "находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками арестованных".

"Нами оказывается содействие в финансировании деятельности адвокатов для некоторых наших граждан по их запросам. Организовано три посещения российских граждан консульскими сотрудниками в СИЗО Баку", - добавила дипломат.