"Коалиция желающих" обсудила с Трампом координацию антироссийских санкций

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Коалиция желающих", совещавшаяся в четверг в Париже, договорилась координировать санкции в отношении РФ и обсудила это с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы также решили координировать наши действия в том, что касается первичных и вторичных санкций, чтобы они были более эффективными (...). И это то, что мы также сейчас обсуждали с президентом Трампом", - сообщил Макрон на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже по итогу саммита "коалиции желающих".

По его словам, если после дальнейших этапов, которыми могли бы стать "двусторонний, трехсторонний и четырехсторонний" саммиты по украинскому урегулированию, российская сторона не изменит свою позицию, "тогда мы примем дополнительные санкции во взаимодействии с Соединенными Штатами Америки".

Эммануэль Макрон США Франция Дональд Трамп Владимир Зеленский
