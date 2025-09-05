Поиск

Пентагон назвал провокацией пролет самолетов ВВС Венесуэлы над кораблем ВМС США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны США раскритиковали инцидент с пролетом двух венесуэльских военных самолетов над американским кораблем в международных водах недалеко от Венесуэлы.

"Сегодня два военных самолета режима (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро пролетели недалеко от корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был совершен, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками", - говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в социальной сети X.

В министерстве призвали власти Венесуэлы более не предпринимать действия, мешающие американским операциям по борьбе с наркоторговцами или террористами.

В свою очередь, CBS News со ссылкой на источник в ведомстве отмечает, что речь шла об истребителях F-16. Они пролетели над эсминцем "Джейсон Данхем". Он вместе с другими американскими кораблями был направлен в этот регион для борьбы с преступными организациями и наркоторговцами.

Пентагон США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 5 сентября

Восточный экономический форум - 2025

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп в пятницу переименует министерство обороны в "министерство войны"

Обострение палестино-израильского конфликта

В ЦАХАЛ сообщили, что контролируют около 40% города Газа

В ЦАХАЛ сообщили, что контролируют около 40% города Газа

Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

Прокурор округа Колумбия подал иск против развертывания Нацгвардии в Вашингтоне

В отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук начато уголовное расследование

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Умершие знаменитости

Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });