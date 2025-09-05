Пентагон назвал провокацией пролет самолетов ВВС Венесуэлы над кораблем ВМС США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны США раскритиковали инцидент с пролетом двух венесуэльских военных самолетов над американским кораблем в международных водах недалеко от Венесуэлы.

"Сегодня два военных самолета режима (президента Венесуэлы Николаса - ИФ) Мадуро пролетели недалеко от корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был совершен, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками", - говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в социальной сети X.

В министерстве призвали власти Венесуэлы более не предпринимать действия, мешающие американским операциям по борьбе с наркоторговцами или террористами.

В свою очередь, CBS News со ссылкой на источник в ведомстве отмечает, что речь шла об истребителях F-16. Они пролетели над эсминцем "Джейсон Данхем". Он вместе с другими американскими кораблями был направлен в этот регион для борьбы с преступными организациями и наркоторговцами.