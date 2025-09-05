Поиск

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Будапешт по-прежнему выступает против вступления Украины в ЕС, заявил в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Неважно, как сильно Зеленский рассчитывает на то, что Россия повлияет на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", - написал Сийярто в соцсети.

"Единственное, что нас волнует – то, что думают венгры, а они ясно высказались: они не хотят видеть Украину в ЕС, так как это разрушит наше сельское хозяйство, рынок труда и нашу безопасность", - добавил глава МИД.

Венгрия ЕС Украина Петер Сийярто
